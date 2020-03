Wer glaubt, so ein Archiv müsste doch eigentlich eine staubtrockene Angelegenheit sein, der irrt. Während ich mich einer Besuchergruppe anschließe und all den tollen Geschichten aus der Geschichte lausche, denke ich an die Filmkomödie „Nachts im Museum“, in der die Exponate ihre Standorte verlassen und im Museum herumwandern. Schon sehe ich Bismarck mit der Emser Depesche durch die Gänge des Landesarchivs eilen. Unterwegs begegnet mir die byzantinische Prinzessin Theophanu, deren Heiratsurkunde von 972 über ihre Hochzeit mit Kaiser Otto II. im Safe aufbewahrt wird. Hieronymus von Münchhausen saust auf einer Kanonenkugel an mir vorbei. Ich sage Ihnen, nachts im Museum ist gar nichts gegen nachts im Archiv in Wolfenbüttel!

