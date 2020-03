Distanz ist derzeit ein Akt der Nächstenliebe

Wer hätte gedacht, dass Distanz ein Akt der Nächstenliebe sein kann? Dass ich andere Menschen und mich schütze, wenn ich auf Abstand gehe? Bis vor wenigen Wochen hätte es als unhöflich gegolten, sich bei der Begrüßung nicht die Hand zu geben oder Verabredungen fürs Theater oder einen gemeinsamen Kinoabend wegen Ansteckungs- oder Übertragungsgefahren abzusagen.

In Zeiten des Coronavirus wird deutlich, dass Rücksichtnahme momentan bedeutet, dass man sich, wie Frau Merkel so schön sagte, mit einem langen Lächeln begrüßt und darauf verzichtet, auszugehen oder an bestimmte Orte zu reisen. Das Lessingtheater zeigt keine Vorstellungen mehr, in der Lindenhalle finden keine Veranstaltungen statt und auch die Sportplätze verwaisen zunehmend. Die Herzog-August-Bibliothek schließt die musealen Räume, genauso wie die Gedenkstätte der JVA. Schloss- und Bürgermuseum bleiben zu, genau wie die Stadtbücherei. Auch im Stadtbad Okeraue wird vorübergehend keiner mehr planschen. Unzählige Veranstaltungen in unserer Region wurden abgesagt oder verschoben.

Das Coronavirus hat unsere Freizeitaktivitäten und Großteile des öffentlichen Lebens in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel lahm gelegt. Sogar die Kirchen wollen Gottesdienste ausfallen lassen. Aber das ist noch längst nicht alles.

Auch der Alltag von tausenden Wolfenbütteler Kindern und Jugendlichen und damit auch ihrer Eltern wird sich ab Montag radikal verändern. Denn die Schulen in Stadt und Landkreis schließen für Wochen. Auch in den einzelnen Unternehmen wird an Notfallplänen gearbeitet, Homeoffice vielerorts vorbereitet – das gilt zum Teil auch für unsere Redaktionen.

All das ist für unzählige Menschen nicht leicht zu händeln. Man denke nur an die ungeklärte Betreuungssituation vieler Kinder oder Schüler im Abistress. Auch für Ehrenamtliche bergen die ausgefallenen oder verschobenen Veranstaltungen Enttäuschungen. Unzählige Stunden hat es beispielsweise das Team der Wolfenbütteler Kinder- und Jugendbuchwoche gekostet, erneut ein ambitioniertes Programm mit mehr als 100 Lesungen auf die Beine zu stellen – aber in diesem Jahr wird leider kein Wolfenbütteler Kind in den Genuss der Live-Begegnungen mit den Autoren kommen. Mancher ist enttäuscht aufgrund einer langersehnten Urlaubsreise, die ausfällt.

Aber all das ist jetzt notwendig. Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt und eingedämmt werden, damit unser Gesundheitssystem weiter leistungsfähig bleibt.

Wir müssen jetzt an die denken, für die das Virus gefährlich werden kann. An ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Für sie sollten wir zuhause bleiben. Und statt Hamsterkäufe zu tätigen, lieber vereinsamten Menschen die Einkäufe vor die Tür stellen, wenn sie sich in Quarantäne nicht selbst versorgen können.

Auch wenn das Virus körperlichen Abstand fordert, sollten wir im Herzen beieinander bleiben.