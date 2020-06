Die Krise hinterlässt Spuren in Wolfenbüttel

Schritt für Schritt wird das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Leben Wolfenbüttels wiederbelebt. Auch wenn in manchen Bereichen nur ganz zaghaft ein Fuß vor den anderen gesetzt wird, von Stillstand ist mittlerweile keine Rede mehr.

Immer mehr Kinder werden in der Kita betreut, die Schüler kehren in die Klassenräume zurück. In den Grundschulen im Landkreis sind bisher die zweiten, dritten und vierten Klassen in die Unterrichtsräume zurückgekehrt. Die Erstklässler treten ab dem 15. Juni wieder ihren Schulweg an.

Auch das politische Leben fängt erneut an zu pulsieren. Der Stadtrat hat bereits am Freitag mit seinen öffentlichen Sitzungen begonnen. Ab Montag zieht der Kreistag mit gleich zwei öffentlichen Sitzungen nach. Genau wie die Kinder und Schüler müssen auch die Kommunalpolitiker sich an die Abstands- und Hygieneregelungen halten. Kurzerhand wird deswegen im Hotel Rilano oder in der Lindenhalle getagt. Überall dort, wo sich keiner zu nah kommen muss.

Leere bedeutete schon immer Luxus, aber nie war Platz so sehr mit Freiheit verbunden. Wohl dem, der in diesen Tagen eine Terrasse, Balkon oder Garten besitzt, um Familie und Freunde unkompliziert zu treffen. Glücklich der, der in einem Einzelbüro arbeitet und damit vielleicht eher die Chance hat, in die Firma zurückzukehren.

Mehr als zwei Monate Homeoffice haben ihre Spuren bei vielen hinterlassen. Der Wunsch nach persönlichen Kontakten auch im Arbeitsleben wird größer. Die eigene vier Wände wünschen sich einige Wolfenbütteler als Rückzugsort zurück.

Gleichzeitig haben viele hautnah erlebt, welche Flexibilität das Arbeiten von zu Hause bieten kann und welche Chancen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Die Option auf Heimarbeit, berichten uns viele, wollen sie nicht mehr missen. Ein Zurück in die Prä-Corona-Arbeitswelt wird es wahrscheinlich auch so nicht geben. Ganz abgesehen davon, dass es Unternehmen geben wird, die die Krise nicht überleben und Menschen um ihre Arbeitsplätze bangen müssen. Auch das Thema Kurzarbeit ist in einigen Betrieben nicht vom Tisch.

Erst in dieser Woche schockte die Wolfenbütteler die Nachricht, dass die beiden beliebten Wolfenbütteler Restaurants „L’Oliveto“ und „Zum Glück“ nach der Wiedereröffnung Mitte Mai jetzt schon wieder schließen müssen. Inhaber Peter Schittko musste für die 50 Mitarbeiter 100-prozentige Kurzarbeit beantragen. Der Grund: Die Gäste blieben aus. Denn auch das zeigen diese Tage: Nicht alles, was erlaubt ist, wird auch getan. Nicht jeder hat derzeit Lust, Essen zu gehen. Auch das Shoppingerlebnis ist mit Mundschutz für manchen Wolfenbütteler getrübt. Hoffen wir, dass sich das bis Ende Juni etwas ändert. Denn sonst schließt der von trendbewussten Wolfenbüttelern ersehnte Streetware-Laden „Kult“, der Ende Juni eröffnet, schneller wieder, als wir Corona sagen können.