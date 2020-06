Erinnerung an Paul-Josef Raue, Teil 2

Am vergangenen Mittwoch hatten wir über die im Braunschweiger Dom am 15. Januar 2009 gezeigte Ausstellung des einzig erhaltenen ersten Jahrgangs des 1609 in Wolfenbüttel gedruckten Aviso berichtet. Zur Vorbereitung der Ausstellung im Dom und den vielen Begleitveranstaltungen trafen sich Paul-Josef Raue und der Schreiber dieser Zeilen an einem Dezembermorgen des Jahres 2008 in einem Braunschweiger Restaurant am Bohlweg zum Frühstück. Der Sonnenaufgang über dem Schloss war so spektakulär, dass er den beiden zum Zwecke des Gesprächs zusammengekommenen Restaurantgästen für einige Minuten die Sprache verschlug.

An das wunderbare Morgenereignis erinnerte sich der Autor dieser Kolumne, als er gebeten wurde, zur Verabschiedung von Raue aus Braunschweig einen Beitrag für eine Sonderausgabe der BZ zum 31. Dezember 2009 zu schreiben („Bürgerzeitung: Acht Jahre Chefredakteur Paul-Josef Raue“).

Dieser Aufforderung kam der Schreiber dieser Zeilen nach und hielt die Begegnung am Bohlweg in einer Geschichte fest, die sich einer Besonderheit unserer Sprache nur bedingt ernsthaft widmet. Es gibt im Deutschen Wörter, die durch die Vorsilbe „Un“ etwas Gegenteiliges ausdrücken. Lässt man bei diesen Wörtern die Vorsilbe jedoch weg, ergibt sich aus dem neuen Wort selten Sinn, meistens jedoch Un-sinn. So sind die Worte „unwirsch“ oder „Unhold“ heute kaum noch in Gebrauch, aber noch einigermaßen verständlich. Ihr Gegenteil müsste logischerweise dasselbe Wort, nur ohne die Vorsilbe „un“ sein. Einen wirschen Hold aber gibt es in der deutschen Sprache nicht und in der Realität sowieso nicht.

Der Beitrag in der Raue gewidmeten „Bürgerzeitung“ versuchte nun, unsere echte Begegnung in einem Braunschweiger Restaurant mit möglichst vielen Wörtern auszustatten, die ihrer Vorsilbe „un“ beraubt wurden. Raue habe sich, wie er später schrieb, über diese Story sehr amüsiert. Hier kommt die originale Geschichte in Erinnerung an den vor einem Jahr Gestorbenen.

Wie dem Chefredakteur Paul-Josef Raue einmal große Bill widerfuhr.

Es war an einem schönen kalt-knackigen Dezembermorgen anno 2008, als der Chefredakteur, Grenzlinienwanderer und Sprachkritiker Paul-Josef Raue vergnügt, aber melodisch durchaus übertrefflich vor sich hinsummend seinem Auto im Zentrum Braunschweigs zustrebte. Er war an diesem Morgen wirsch wie seit langem nicht, ja, wirsch und ausstehlich war er heute.

