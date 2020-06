Achtung, Füße hoch!

Liebe Grüße an alle, die mir aufgrund meiner Kolumne zum Thema Begegnung in Corona-Zeiten gemailt haben.

Shutdown, Lockdown, Multispreader. Unsere Leser haben Recht, wenn sie anmerken, dass es in Corona-Zeiten derzeit vor Anglizismen in ihrer Heimatzeitung wimmelt. Und dann komme ich auch noch mit einer „denglischen“ Wortschöpfung wie „Fuß-High-Fives“ daher! Liebe Grüße an alle, die mir aufgrund meiner Kolumne zum Thema Begegnung in Corona-Zeiten gemailt haben. Ich bitte um Entschuldigung. Eine Erklärung für mein Hirngespinst bin ich Ihnen in meinem Text wahrhaft schuldig geblieben. Wird hiermit nachgeliefert: Um sich in gebotenem Abstand aber trotzdem freundlich zu begrüßen, strecke ich mein Bein aus und berühre mit dem Fuß den Schuh des Anderen, der im besten Falle auch sein Bein ausgestreckt hat. Sorgt meist für ein Lächeln gleich zum Start. ;)

