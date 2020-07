Über das Kriegsende

Der Leser der Wolfenbütteler Zeitung, Klaus Schumacher (Jahrgang 1936), hat in seinen Erinnerungen auch Eindrücke vom Kriegsende und von den ersten Nachkriegsjahren in der Wolfenbütteler Reichsstraße 6 festgehalten.

So erinnert er sich an Satzfetzen der Erwachsenen, in denen das Wort „Wunderwaffe“ erwähnt wurde – oder an ihr Stöhnen, wenn Bomben in Braunschweig oder der Umgebung von Wolfenbüttel niedergingen.

Von den schweren Bombenangriffen 1944 waren 23 Gemeinden des Landkreises Wolfenbüttel betroffen. Die Stadt erlebte drei Bombenangriffe, zwei im Januar 1944 sowie am 29. März 1945. Im Kriegstagebuch der Schule an der Wallstraße heißt es über einen Angriff 1944: „Herr Appuhn zählte nachher mit seinen Schulkindern allein in der Feldmark des einen Dorfes Ohrum: 1.400 Stabbrandbomben, 70 - 80 Phosphorbrandbomben, 18 Sprengbomben.“

An normalen Tagen trafen sich die Kinder auch im Krieg zum Spielen. So sammelten sie etwa gern Bombensplitter.

Nachdem die NS-Kreisleitung nach Ausgabe ihrer letzten Durchhalteparolen und nach Vernichtung der Akten das Weite gesucht hatte, übergab Bürgermeister Ramien am 11. April 1945 die Stadt an die Amerikaner und verhinderte so sinnloses Blutvergießen.

Das Ende des „Tausendjährigen Reiches“ erlebte der knapp zehn Jahre alte Klaus vor der Haustür. Nach einer besonders langen Sirenenwarnung hörte die im Wohnzimmer versammelte Familie Motorengeräusche unbekannter Art. Es waren amerikanische Panzer, die aus der Kommißstraße kommend zum Stadtmarkt abbogen. Klaus Schumacher: „Am Abend bauten sich die Panzer auf der Reichsstraße auf. Die Kanonenrohre zeigten auf unser Haus. Es dauerte gar nicht so lange, da freundeten wir älteren Kinder uns mit den ‚Amis‘ an. Wir bekamen Kaugummi und Schokolade.“

An die ersten Nachkriegsjahre erinnert sich Klaus Schumacher gern — trotz knapper Lebensmittel und Vergrößerung der Familie durch neun Verwandte aus Hinterpommern. „Für uns Kinder war es nichts Besonderes, dass wir gegen den Hunger eine Scheibe Brot mit der im Herbst eingekochten Marmelade bekamen. Den Durst löschten wir mit Leitungswasser.“

In den Straßen fanden sich die Kinder in „Banden“ zusammen, die auf verschiedene Weise gegeneinander antraten. „Beliebt waren die Ausflüge in die Wallanlagen, ins Lechlumer oder Fümmelser Holz. Dort spielten wir in Bombentrichtern und auf abgestellten Flugzeugwracks. Unsere Eltern ließen uns gewähren. Die Tage waren zu kurz, wir wurden nicht bespielt — wir spielten.“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.