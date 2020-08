Ein Blick in den Aviso vom August 1610

Am Mittwoch, dem 5. August 2009, erschien in dieser Zeitung die erste von bisher 570 Kolumnen namens „Aviso“. Der Aviso war eine der ersten Zeitungen weltweit. Mit ihrem regelmäßigen (wöchentlichen) Erscheinen wurde in Wolfenbüttel 1609 Mediengeschichte geschrieben — ebenso wie 1786 mit der „Zeitung für Städte, Flecken und Dörfer, insonderheit für die lieben Landleute alt und jung“, der ersten Regionalzeitung.

Aviso (auch Avisa oder Avisen) bedeutete ursprünglich Anzeige(n) und war die gebräuchliche Bezeichnung für Nachricht. Die erste Ausgabe erschien am 15. Januar 1609 in Wolfenbüttel und wurde herausgegeben und gedruckt vom Hofbuchdrucker Julius Adolph von Söhne (gestorben 1616). Die Zeitung trug den Untertitel: „Was sich begeben vnd zugetragen hat / in Deutsch: vnd Welschland / Spannien / Niederlandt / Engellandt / Franckreich / Ungern / Osterreich / Schweden / Polen / vnnd in allen Provintzen / in Ost: vnnd West-Indien etc.“ Vermutlich erschien die Zeitung bis zum Dezember 1632.

Mittlerweile kann man die Ausgaben des Aviso als Digitalisate im Internet lesen, einschließlich der weltweit einzig vollständig erhaltenen ersten beiden Aviso-Jahrgänge von 1609 und 1610, die in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek gehütet werden.

Regierender Fürst im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel war in diesen Jahren Herzog Heinrich Julius (1564 bis 1613). Er gilt als einer der gebildetsten Fürsten seiner Zeit, war in vielen Wissenschaften bewandert, liebte Kunst und Theater und war selbst ein erfolgreicher Schriftsteller.

Andererseits ruinierte er sein Land durch seine Verschwendungssucht, galt als einer der eifrigsten „Hexenbrenner“ und verwies gleich zu Anfang seiner Regentschaft 1589 alle Juden des Landes. Nach 1600 hielt er sich als protestantischer Fürst oft längere Zeit am (katholischen) kaiserlichen Hof in Prag auf, wo er 1607 Direktor des Geheimen Rates wurde und 1613 starb.

Im 33. Heft des Aviso vom 12. August 1610 erscheint er als Freund des Posthorns: „Auß Praag vom 2. August. Gestern umb 1 Uhr ist der Hertzog von Braunschweig wieder nach Wien postiert / und im hinauß reitten uff der Brücken allhie den Postillion steiff aufblasen lassen.“ Auf der nächsten Seite heißt es: „Auß Wien vom 4. Augusti.“ Ihre Fürstliche Gnaden „Hertzog zu Braunschweig [ist] alhie glücklich angelangt / unnd [hat] biß in die Burg durch die Stadt das Posthorn tapffer blasen lassen.“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.