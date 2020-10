Regierender Fürst in Wolfenbüttel war seit 1589 Heinrich Julius (1564—1613). Nach 1600 hielt er sich oft längere Zeit am kaiserlichen Hof in Prag auf, wo er 1607 Direktor des Geheimen Rates wurde und 1613 starb. Eine der ersten Zeitungen der Welt, der „Aviso. Relation oder Zeitung“, wurde in Wolfenbüttel seit 1609 gedruckt.

Wie schon in den Avisen von 1609 stehen auch 1610 die kriegerischen Auseinandersetzungen oder die Vorbereitungen dazu im Vordergrund der Berichterstattung – der „Große Krieg“ kündigt sich an. Aus allen Ländern Europas wird berichtet, aber auch aus Persien und der Türkei. Mit Worten und mit Waffen wird gestritten und gekämpft – zumeist um Glaubenssachen, aber auch um die Besoldung der Truppen oder ihr Winterlager.

Durch Heinrich Julius und die in Wolfenbüttel zusammengetragenen und gedruckten Nachrichten in dem neuen Kommunikationsmittel Zeitung war die Residenzstadt ein Informationsknotenpunkt in jener Zeit. In der Oktober-Ausgabe des Aviso-Jahrgangs 1610 wird Heinrich Julius mehrmals erwähnt, so etwa „Auß Praag vom 4. Octob.“: „Morgen ist man des Hertzogs zu Braunschweig wider zurückkunfft von alher gewärtig“. Doch bald ist er schon wieder unterwegs nach Wien. Und so wird am 13. Oktober aus Wien berichtet, dass sich angesichts des geschlossenen Friedens zwischen dem Kaiser und dem König der Herzog von Braunschweig mit dem König und den Landsleuten mit allerlei Kurzweil sehr lustig gezeigt habe. Von Ringelreiten ist die Rede und von majestätischen Aufzügen sowie von einem stattlichen Bankett „im Landhaus“, „dabey sich neben dem Hertzog von Braunschweig auch ihr Kön: Maytt: persöhnlich befunden“ habe. Danach sei der Herzog wieder nach Prag abgereist.

Und schon am 17. Oktober liest man aus Prag, dass er dort eingetroffen und bald ein „Ritt“ zum Kurfürsten von Sachsen geplant sei, „in was verrichtung ist noch unbewußt“. Ebenfalls aus Prag wird am 24. Oktober berichtet, dass der Herzog zu Braunschweig gemeinsam mit dem Hof und der böhmischen Kammer damit beschäftigt sei, das Passauer Kriegsvolk zur Abdankung zu bewegen und es zu verabschieden. Probleme bereite vor allem die ausstehende Besoldung. Dass der Wolfenbütteler kein Kind von Traurigkeit war, geht aus einem Bericht aus Wien hervor: „Seithero der Hertzog zu Braunschweig verreist / ist es gar still…“.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.