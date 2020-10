Der vergangene Sommer bot infolge der Pandemie viele Gefahren für die Gesundheit der Menschen und nachhaltige Gefahren infolge der Trockenheit für den Baumbestand – Sorgen, die uns wohl noch lange oder sehr lange beschäftigen werden.

Der Aviso-Autor konnte aber dem schönen Sommerwetter viele kleine Freuden abgewinnen – insofern, als er mit dem Fahrrad zahlreiche Orte aufsuchte, die zum Landkreis Wolfenbüttel gehören oder einmal gehörten, um sich örtliche Besonderheiten anzuschauen und vielleicht einmal über sie zu schreiben. Als Vorbild dienten ihm die beiden 2017 in Zusammenarbeit mit der Braunschweiger und der Salzgitter Zeitung im Bast-Medien-Verlag publizierten Bücher über „Geheimnisse“ der beiden Städte.

Auf jedem Ausflug entdeckte der Schreiber dieser Zeilen etwas Schönes oder ihn Überraschendes, jedenfalls eine Besonderheit, sei es etwa in oder vor einer Kirche, auf einem Gutshof oder in einem Stift, vor einem Denkmal oder auf einem Friedhof.

Der Besuch der Friedhöfe erinnerte ihn jedes Mal an einen Familienurlaub im Sommer 1987 in Paris. Wir besuchten um die Mittagszeit bei hohen Temperaturen das Grab Heinrich Heines auf dem Friedhof Montmartre. Unterhalb der Heine-Büste auf einem hohen Sockel sonnte sich lang ausgestreckt eine hellbraune Katze auf dem Grabstein und begann sofort zu schnurren, als die Kinder sie streichelten. Dieses Zeichen des Einverständnisses empfanden wir durchaus passend zu einem berühmten Gedicht des Harz- und Nordsee-Freundes Heine, das man auf der Grabplatte lesen kann:

„Wo wird einst des Wandermüden/Letzte Ruhestätte seyn?/Unter Palmen in dem Süden?/Unter Linden an dem Rhein?

Werd ich wo in einer Wüste/Eingescharrt von fremder Hand?/Oder ruh ich an der Küste/Eines Meeres in dem Sand.

Immerhin mich wird umgeben/Gotteshimmel, dort wie hier,/Und als Todtenlampen schweben/Nachts die Sterne über mir.“

Auf dem Friedhof Montmartre ruhen viele bekannte Größen des 19. bis 21. Jahrhunderts wie etwa Berlioz, Degas, Offenbach oder Zola. Auch in Wolfenbüttel wurden über die Region hinaus bekannte Persönlichkeiten bestattet. So unter dem Kirchenschiff der Hauptkirche etwa Paul Francke, Michael Praetorius oder Georg Schottelius. In der heute zugänglichen Fürstengruft ruhen die Mitglieder des Herzoghauses, die seit etwa 1550 bis 1750 hier bestattet wurden — so Herzog Anton Ulrich, der zu seiner Zeit auch ein bekannter und beliebter Dichter war. Leibniz und Lessing, die beide in Wolfenbüttel wirkten, fanden ihre letzte Ruhestätte in Hannover und Braunschweig.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.