Die Freunde im Kasten

Manchmal kann man es ja gar nicht mehr glauben, dass es die Freunde auch noch in „groß“ gibt. Seit Lockdown I hat mehr und mehr die Videokonferenz Einzug gehalten – beruflich und aus freundschaftlicher Sorge umeinander hier und da auch privat. Nach all den Wochen und Monaten kann man sich kaum noch vorstellen, dass all die Herzensmenschen nicht diesen Rahmen haben, in dem sie der Bildschirm immer zeigt, dass sie auch keine Netzwerkfehler haben und beim Sprechen plötzlich „einfrieren“. Aber wir halten durch und schauen weiter auf den Monitor, eben weil wir das Herz für einander haben.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an hans-dietrich.sandhagen@bzv.de