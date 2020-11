Warum Marco Kelb früh hätte schlafen gehen sollen

Eine kluge Freundin hat einmal zu mir gesagt, poste nur etwas in den sozialen Medien, was Du Jemanden auch direkt ins Gesicht sagen würdest. Ein Ratgeber, den ich neulich zum Thema Selbstvermarktung im Internet gelesen habe, ging noch einen Schritt weiter: Veröffentlichen Sie nur etwas bei Facebook, dem Kurznachrichtendienst Twitter oder der Karriereplattform LinkedIn, was Sie auch an einer Plakatwand über sich lesen wollen würden.

Ob Sicktes Samtgemeindebürgermeister Marco Kelb folgenden Satz für eine Image-Kampagne freigegeben hätte?: „Dann räumen Sie doch Ihren Platz für eine dunkelhäutige muslimische Transfrau mit Wurzeln in Simbabwe und Dänemark! Schon herrscht mehr Diversität bei WDR.“ Vermutlich nicht. Noch immer scheint vielen Menschen nicht bewusst zu sein, dass soziale Medien Teil unserer (digitalen) Gesellschaft sind und es im digitalem Raum durchaus Öffentlichkeit gibt. Der Blogger und Digital-Experte Sascha Lobo hat vor einigen Jahren es einmal wunderbar überspitzt so formuliert: „Es ist eine neue Qualität sozialer Medien, hingeworfene Blitzgedanken und halbgare Halbsätze sichtbar zu machen, die zuvor zwischen Teeküche und Treppenhaus den Moment ihrer Aussprache nicht überdauerten.“ Und diese Meinungsäußerungen werden eben nicht nur sichtbar, sondern auch reproduzierbar und einem breiten Publikum zugänglich. Was einmal im Netz gepostet wurde, das bleibt da auch – egal wie oft der Produzent im Nachhinein auf die Löschtaste drückt. Und wenn es nur in Form eines Screenshots ist, den ein anderer Nutzer gemacht hat. All das dürfte dem Sickter Verwaltungschef und CDU-Politiker bewusst gewesen sein. Schließlich gehört er zu einer Generation Lokalpolitiker, die die sozialen Medien durchaus für ihre Zwecke nutzen, weil sie wissen, das dort Zielgruppen angesprochen werden, die mit dem klassischen Nachrichtenangebot nicht erreicht werden. Und trotzdem twittert er spät sonntagnachts Sätze, die seines Amtes nicht würdig sind. Ein gesellschaftlich derart relevantes Thema wie Diversität in dieser wie es CDU-Kollege Oesterhelweg sagte Stammtischmanier abzuhandeln und damit verschiedene Bevölkerungsgruppen vor den Kopf zu stoßen, ist unverständlich. Und als dem in diesem Jahr gewählten Verwaltungschef wegen seiner Äußerungen auf der Nachrichtenplattform dann Gegenwind um die Nase pustet, erklärt er sich nicht oder entschuldigt sich etwa für die nächtliche Twitterei. Nein, er löscht seinen Account und hofft, dass das Thema einfach versandet. Die Sickter SPD hat gefordert, das Thema im Rat zu besprechen. Im Sinne der Transparenz wäre es wichtig, Ratsmitgliedern und Bürgerschaft zumindest die Möglichkeit zu geben, nachzufragen.