Strahlend schön! Anders kann man den Sonntag und in Teilen auch den Montag doch gar nicht beschreiben. Begeisternd dieses Licht zum Beispiel am Sonntagmorgen bei der ersten Hunderunde durch die Feldmark. Glitzern hier, klares Leuchten da, ein wenig bläuliches Licht, dagegen ein feines Gelb-Orange der Sonne, der Schneeboden, abgerundet von ein wenig wabernden weißen Nebelflächen. Mensch, Natur, Technik, alles wird zur Kulisse. Und ich musste an meine wundervolle Oma denken. Gesagt hätte sie: Kalte Hände, Sonne im Herzen.

