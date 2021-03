Was ist groß, was ist klein?

Hätten Sie gewusst, dass eine 25 Meter hohe Rotbuche etwa 800.000 Blätter hat? Wer mag die wohl gezählt haben? Kleinere Obstbäume haben rund 100.000 Blätter. Selbst diese wären mir zum Zählen zu viele gewesen. Diese Nachricht aus dem Internet brachte mich auf die Idee zu zählen, wie viele Blätter der äußere Blütenkelch der Osterglocken hat, die gerade den Sofatisch in einer Vase schmücken. Es sind sechs Blätter. Da wir bei Zahlen sind: Hätten Sie gewusst, dass die Große Pyramide von Gizeh, die Cheops-Pyramide, ein geschätztes Volumen an verbauten Steinen von mehr als 2,5 Millionen Kubikmetern hat? Wenn also aus der Asse mehrere 100.000 Kubikmeter Gesteinsmassen herausgeholt werden, von denen die Hälfte auf einer Halde im Landkreis Wolfenbüttel zwischenzeitlich deponiert würden, wäre dieser Gesteinshaufen viel kleiner als die Pyramide in Ägypten. Allerdings: Für uns im Kreis Wolfenbüttel wäre der Gesteinshaufen aber doch ganz schön groß. Alles eine Frage der Perspektive.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgfocýuufmfs [fjuvoh=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?tufqibojf/nfnnfsuAc{w/ef=0tqbo?=0fn?