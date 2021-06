So schön ist der Sommer

Ein Picknick im Grünen ist doch eine feine Sache. Picknick-Körbchen gepackt und ab mit dem Fahrrad in die Natur. Wunderbar! Neulich habe ich in meinen Picknick-Korb meine nagelneue Thermoskanne mit frisch gebrühtem und herrlich duftendem Kaffee gepackt. Zwei Becher dazu und als Überraschung frisch geschnittene Erdbeeren, die ich am Morgen am Feldrand in Schladen gekauft hatte. Wir sind dann auf den Achimer Mühlenberg gefahren. Von dort aus hat man einen sehr schönen Blick auf das gesamte Umland. Man muss sich nur entscheiden: Harzpanorama im Süden oder Oderwald im Westen? Blick in Richtung Asse oder zum Großen Fallstein? Oder doch lieber auf die am Feldrand wildwachsende Kamille und die hübschen Mohnblumen? Oder zusehen, wie der Wind sanft durch die Felder streicht? Die Gerste ist schon fast reif. Die dunkelgrünen Felder sind voll mit Zuckerrüben. Oder zuhören wie der Wind rauscht und die Lerche ihr Lied in der Luft singt? Oder diesen einmaligen Duft der Kamille wahrnehmen? Machen Sie doch auch mal ein Picknick!

