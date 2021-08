Die Vogelbeere blüht wieder

Unser Hausbaum, eine prächtige Eberesche, hat in diesem Jahr noch mal ordentlich einen Schuss gemacht. Wenn ich aus den Fenstern der Beletage der einstigen Kaiserlichen Post in Hornburg schaue, hat die Baumspitze meine Augenhöhe längst überschritten. Die Eberesche trägt schon ihren schönsten Schmuck: jede Menge prächtig orangefarbene Vogelbeeren. Ich habe mal gehört, es einen harten Winter geben soll, wenn die Bäume so einen reichen Beerenschmuck tragen. Aber ob das stimmt? Die Vögel werden sich im Spätherbst und Winter jedenfalls über einen so reich gedeckten Tisch freuen. Ja, und dann habe ich entdeckt, dass der Baum die Beeren trägt und gleichzeitig zum zweiten Mal blüht. Hier und da lugen weiße Blüten durch das dunkelgrüne Blattwerk. Tja, was das nun wohl wieder zu bedeuten hat? Doch kein strenger Winter?

