Gänsehaut im Schlosshof

Draußen Filme schauen ist wirklich ganz großes Kino! Da können Sie echt Romantik-Punkte sammeln. Das erweitert den Horizont des Filmerlebnisses. So wunderbar unterm Sternenzelt sitzen, Popcorn in der einen, Begleitung an der anderen Hand. Ein laues Lüftchen im Haar, Vogelsang in den Ohren und Gänsehaut an den Armen. Hach. Das Problem ist wieder nur, wie so manches Jahr, das Wetter. Aber hey, unsere Eltern haben uns doch beigebracht, dass es nur schlechte Kleidung, nicht aber schlechtes Wetter gibt. Schnappen Sie sich ihre Liebsten, denn bis Sonntag gib es im Wolfenbütteler Schlosshof noch Filmklassiker und Straßenfeger zu sehen!

