Zeit zum Lesen und für Fitness

Wochenend und Sonnenschein? Pustekuchen! Es soll regnen und sogar Gewitter geben am Samstag und am Sonntag. Da werde ich zu Hause bleiben und mich einigeln. Ich werde mir endlich mein neues Buch schnappen, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, und werde lesen. Es ist das „Café am Rande der Welt“ von Bestseller-Autor John Strelecky. Mal sehen, was da so drinsteht. Mit etwas Glück kommt auch mein neuer Fitnessball mit der Post an. Tolle Rückenübungen für Homeoffice-Geplagte sind damit möglich. Mal sehen, wer wen quält – der Ball mich oder ich den Ball. Die arme Paketzustellerin – sie muss bei diesem Wetter raus!

