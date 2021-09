Apfelmus – ein Hochgenuss!

Der Altweibersommer ist da! Was für eine schöne, klare Luft. Die Morgensonne lässt die Tautropfen auf dem Gras wunderbar funkeln. Es müssen Milliarden Tautropfen sein – vielleicht so viel Sterne wie am Firmament? Ein fantastischer Anblick. Wer jetzt entlang mancher längst abgeernteter Felder einen Spaziergang macht, kommt mitunter an Apfelbäumen vor. Alte Sorten nach Herzenslust. Wer sich bei der jeweiligen Gemeinde einen Erlaubnisschein zum Pflücken geholt hat, kann loslegen. In der Gemeinde Schladen-Werla kostet so ein Schein zum Beispiel nur 10 Euro. Und wenn die Kiepe voller Äpfel ist, wird Apfelmus gekocht – mit Zitrone, Zimt und echter Vanille. Ein Hochgenuss.

