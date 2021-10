Eis zum Leckern und auf Autoscheiben

Raureif auf dem Rasen, gefrorene Spinnennetze, die am frühen Morgen in der Sonne glitzern, vereiste Autoscheiben: Am Sonntagmorgen mussten wir zum ersten Mal in diesem Herbst unsere Autoscheiben freikratzen. Aber dann ging es auch schon los zum nächstgelegenen Eiscafé, wo wunderbar heißer und duftender Kaffee für den kleinen Arbeitseinsatz entschädigte. Schnell füllte sich das Café, dessen Außenbereich im prallen Sonnenschein lag. Noch einmal die Augen schließen und die Sonne genießen!

