Wie Pfadfinder

Da konnte ich meiner Kollegin Stephanie Memmert nur zustimmen, als sie an dieser Stelle schrieb: Polnisch ist eine schwere Sprache. Diese Erfahrung habe ich vor einigen Jahren bei einem Besuch in Oberschlesien und Breslau gemacht. Im Auto meines Freundes gab es damals weder ein Navi noch eine Straßenkarte. Insbesondere bei der Städte- und Hotelsuche wurde es wegen der für uns kaum verständlichen Sprache sehr schwierig. Am Schluss der Reise orientierten wir uns bei der Rückreise aus Polen nach Wolfenbüttel in alter Pfadfindermanier an der Sonne, die bekanntlich im Westen untergeht, wo wir hin zurückreisen mussten...

