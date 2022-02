Es gibt es noch, das Gute

Es ist ein wenig frühlingshaft draußen, der Himmel fast wolkenfrei. Doch genießen kann das Wetter wohl kaum jemand. Denn bewölkt ist es irgendwie trotzdem. Dunkle Gedanken ziehen auf bei dem Blick Richtung Osteuropa. Ein Gefühl von Hilflosigkeit herrscht vor, wenn ich Nachrichten schaue. Krieg und Leid, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen.

Gibt es überhaupt noch etwas Gutes in der Welt? Ja, und das zeigt sich auch in schwierigen Zeiten. Die Solidarität, von der Menschen, die Hilfsgüter sammeln, berichten, ist überwältigend. Und auch in den Nachrichten: Bilder von Ukrainern, die sich nicht unterkriegen lassen oder von Russen, die gegen den Krieg auf die Straße gehen – und eine Verhaftung riskieren. Da blitzt immer wieder die Sonne durch die dunklen Wolken dieser Zeit hindurch.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Wolfenbuetteler Zeitung oder mailen Sie an lukas.doerfler@funkemedien.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de