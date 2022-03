Der dümmste Bauer hat...

Ich überlege, mich an einem Schrebergarten zu beteiligen. Am Wochenende habe ich ihn mir angeschaut und auch schon ein wenig geharkt. Es müsste so einiges gemacht werden, aber zumindest die Pläne sind groß: Ein Teich wäre toll. Die Erde könnte man dann für Hochbeete nutzen. Und Hühner und Bienen? Wenn es das Regelwerk des Gartenvereins zulässt, warum nicht? Und in der Laube ein Beamer mit Leinwand für Tatortabende. Und Blauregen. Und Weinreben. Und, und, und… Ideen gibt es viele.

