Tiramisu mal als Osterhase

Nur noch ein paar Tage, dann ist Frühlingsanfang. Am 20. März ist es soweit. Wenn ich morgens in der Küche Kaffee koche, weiß ich, dass das Vogelnest schräg über unserem Küchenfenster unter dem Dach schon längst wieder bezogen ist. Die Vögel piepen und zwitschern um die Wette. Den 20. März könnte man schon mal zum Anlass nehmen, um an das Osterfest zu denken. Das findet in diesem Jahr erst Mitte April statt. Für welche Tischdekoration werden Sie sich entscheiden? Ich bin für Weidenkätzchen. Die sehen nicht nur flauschig aus, sondern fühlen sich auch so an. Ich werde sie in eine Vase stellen und Osterglocken hinzunehmen. An die Weidenkätzchen hänge ich ausgeblasene und mit Tuschfarben selbst bemalte Ostereier. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist das doch ein wunderbar friedvolles Bild auf dem Sofatisch. Und dann denke ich an all die schönen Osterspezialitäten: den klassischen Osterzopf, Möhrenkuchen mit Mandeln und Zitronen-Tiramisu, das aussieht wie ein Osterhase – dank der beiden Löffelbiskuits, die die Löffel der Hasen symbolisieren.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de