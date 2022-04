Von O bis O

In vielen Firmen war den Mitarbeitern schon empfohlen worden, an den Dienstwagen die Winter- gegen die Sommerreifen austauschen zu lassen. Dabei hätte man durchaus mit Schnee noch einmal rechnen müssen, denn beim Reifentausch gilt die Regel von O wie Oktober bis O wie Ostern Winterreifen. Und Ostern ist bekanntlich erst in zwei Wochen. Pech hatte auch meine Arzthelferin, die nachts als Aprilscherz Winterfotos vom vergangenen Jahr an ihre Verwandte geschickt hatte. Am Morgen wollte sie dann ihren Augen nicht trauen, als sie – genauso wie der Autor dieser Zeilen, der auch zum Bäcker fuhr, um Summertime-Brötchen (gibt es wirklich!) zu holen – ihr Fahrzeug von einer etwa zehn Zentimeter hohen Schneeschicht befreien musste. Nur die Kinder in der Nachbarschaft hatten viel Spaß mit der Rückkehr des Winters: Da wurde mit Schnee auf dem Trampolin gehüpft, da fanden Schneeballschlachten statt und es wurden auch Versuche gestartet, noch einen Schneemann zu bauen, wobei ein Osterhase passender wäre.

