„Wolfenbütteler Stadtverwaltung: Öffnung mit Bedacht“. So titelt die Stadt Wolfenbüttel auf ihrer Homepage. Über das Wort „Bedacht“ musste ich schmunzeln. „Alles mit Bedacht“ stand auf der Rückseite einer Münze Herzog Augusts des Jüngeren (1579 bis 1666). Es war sein Wahlspruch. Die Wahl finde ich gut getroffen. Seiner Herkunft nach kommt das Wort „Bedacht“ von bedenken im Sinne von nachdenken, überlegen, erwägen. Die Stadtverwaltung öffnet also in der Pandemie wieder ihre Türen und die Mitarbeitenden haben sich das vorher offenbar gut überlegt. Das von der Stadtverwaltung gewählt Wort „Bedacht“ zeugt von Verantwortungsbewusstsein. Gut so!

