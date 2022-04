Klimaschutz und Gesundheit

Am Donnerstag ist Weltgesundheitstag. Seit 1954 wird er jährlich am 7. April begangen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Unser Planet, unsere Gesundheit“. Damit soll auf die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht werden. Mit ihrer Kampagne will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Öffentlichkeit dazu auffordern, über ihre Ansätze zum Schutz des Klimas und der Gesundheit zu berichten. Wer sich mal so richtig informieren möchte, was in Wolfenbüttel schon alles zum Klimaschutz läuft, könnte auf die Seite der Stadtverwaltung klicken. Die Klimaschutzmanagerin Klara Krüger hat dort viele Projekte übersichtlich zusammengetragen: von den neuen Elektrobussen über neue Parkmöglichkeiten für Radler bis zu den Blühwiesen.

