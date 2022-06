Zug fahren und meditieren

Mit dem Zug zu fahren hat doch etwas Meditatives. Man schaut aus dem Fenster und macht mal 14 Minuten lang nichts. So lang – oder besser: so kurz – ist die Fahrt von Schladen nach Wolfenbüttel mit der Regionalbahn. Die Landschaft rauscht an einem vorbei. Links der Oderwald, rechts die Auen. Wer nie mit dem Zug fährt, weiß auch nicht, wie die Orte an der Bahnstrecke aus betrachtet aussehen. Nämlich ganz anders, als wenn man mit dem Auto auf der Straße durch die Orte fährt. Und dann der Blick über die Felder, deren Getreide langsam reif wird. Darüber spannt sich der blaue Himmel. Sag ich doch: medidativ!

