Trauriges Ende einer Rettungsaktion

Außergewöhnliche Alarmierung für die Ortsfeuerwehren Klein und Groß Flöthe am Montag. Mit dem Alarmstichwort Hilfeleistung – „Pferd klemmt in Heuraufe“ wurden die Kräfte auf einen Hof in Klein Flöthe gerufen. Das berichtet Felix Kunze für das Presseteam der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde...