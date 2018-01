Erst sparen, dann spenden

So wurden am Donnerstagabend in Börßum Spenden aus den Zweckerträgen der VR-Gewinnspargemeinschaft an verschiedene Institutionen übergeben. Insgesamt kam im Geschäftsbereich Börßum-Hornburg-Osterwieck eine Summe in Höhe von knapp 17 500 Euro zusammen. Knapp 15 000 Euro davon entfallen auf...