Ohne Bäume gibt’s keine Umgehung

Beim dritten Winterabend „Bau der Nordumgehung von Schladen“ sind laut einer Mitteilung viele Fragen geklärt worden.

Seinen Vortrag begann der Ingenieur Hans-Gert Hotop mit viel Fachwissen. Dabei erklärte er etwa, worin sich Stahlbeton von Spannbeton unterscheidet. Im Gegensatz zum Stahlmattengerüst lassen gespannten Stahlseile im Beton wesentlich größere Abstände der Brückenpfeiler zu.

Hotop erklärte auch, wozu die zahlreichen Baumstämme am Wegesrand gebraucht wurden: Die Lärchenstämme sorgten, senkrecht in die Erde gerammt, für die sichere Lagerung der Stützen im sumpfigen Boden für die Schalung der Brücke. Der entstandene Lärm verfolgte die Schladener über Wochen. Die Schalung wurde später wieder abgebaut, als der Beton hart geworden war. Beeindruckt waren die Zuschauer zu sehen, welch ein Aufwand für diesen Bau getrieben werden musste. So musste auch erst eine Bauhilfsbrücke gebaut werden, damit die schweren Baumaschinen und großen Laster nicht immer einen großen Umweg fahren mussten, um die Materialien abzuliefern.

Wolfram Reichelt, inzwischen gestorben, hatte den Bau der Nordumgehung von der Gründung bis zur Einweihung mit mehr als 5000 Fotos dokumentiert. Aus diesen hatte Hotop 400 ausgewählt. Damit zeigte er die Entstehung der Brücke für die ehemalige B 4 (jetzt Landstraße 615) und den Bau der langen Brücke für die B 82 n über die Oker Richtung Hornburg. Öffentlich gezeigt wurde bisher erst die Hälfte der Bilder. Der zweite Teil folgt im Herbst. Dann geht es um die Brücke über die Eisenbahn und die Anschlüsse an die Straße an die Zuckerfabrik und nach Isingerode sowie die feierliche Freigabe.