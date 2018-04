Kostenfreie Beratung in Sachen Rente

Schladen Die Gemeinde Schladen-Werla bietet am Montag, 23. April, eine kostenlose Rentenberatung in der Verwaltung am Weinberg an. Ansprechpartner ist von 14 bis 18 Uhr der Versichertenälteste für den Landkreis, Reinhard Koschare. Anmeldungen: Telefon: (0 53 37) 17 78.