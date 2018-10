Künstlerin zeigt ihre Ölbilder im Heimatmuseum

Die gebürtige Lüchow-Dannenbergerin Ortrud Demuth, die seit 1974 in Braunschweig lebt, stellt ihre Werke unter dem Motto „Stille Beobachtung“ ab Sonntag, 14. Oktober, im Heimatmuseum Hornburg aus. Die Ausstellung endet am 2. Dezember. Wie viele Bilder zu sehen sein werden, will sie noch...