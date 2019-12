Erste Weihnachtsfeier im neuen Treffpunkt „D25“ in Schladen

Nach dem Umzug des Schladener Treffpunkts „D25“ in seine neuen Räumlichkeiten in der Werla-Schule an der Franz-Kaufmann-Straße 33 Anfang Dezember folgte als Jahresabschluss am Donnerstag eine Weihnachtsfeier mit vielen Mädchen und Jungen sowie deren Eltern. Der Raum war festlich geschmückt, auch...