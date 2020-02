Schladen: Windstoß erfasst Transporter

Schladen. Schaden am Auto, an einem Baum und am Graben waren am Sonntag in Schladen die Konsequenz. Ein Abschleppunternehmen half.

Eine Windböe hat vermutlich einen Transporter am Sonntag um zirka 19.30 Uhr erfasst, teilt die Polizei mit. Als Konsequenz fuhr der Fahrer in Höhe des Gewerbegebiets in den Graben. Dabei entstand ein Schaden an dem Fahrzeug, am Graben und an einem Baum, heißt es. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Ein Abschleppunternehmen musste den Transporter bergen.