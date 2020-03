Corona: Schladener Supermarkt schließt Sonntagsöffnungen aus

„Von einer Sonntagsöffnung nehmen wir Abstand. Das kommt vorerst nicht in Frage“, sagt Harald Witt, Leiter des Rewe-Marktes in Schladen. In Berlin hat der Senat kürzlich die Sonntagsöffnungen von Supermärkten und Discountern erlaubt, um die hohe Nachfrage in der Corona-Zeit nach Lebensmitteln und...