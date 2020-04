Im Senioren- und Pflegeheim der Grotjahn-Stiftung in Schladen ist im April das Coronavirus ausgebrochen. Acht infizierte Heimbewohner sind verstorben (Stand 30. April).

Schladen. Am Dienstag und am Mittwoch verstarb jeweils eine Bewohnerin des Schladener Senioren- und Pflegeheims. Acht Infizierte sind wieder genesen.

Grotjahn-Stiftung – Zwei weitere Corona-Todesfälle in Schladen

Im Senioren- und Pflegeheim der Grotjahn-Stiftung sind zwei weitere Heimbewohnerinnen gestorben – eine am Dienstag und eine am Mittwoch. Wie die Stiftung mitteilt, waren beide mit dem Coronavirus infiziert und litten unter Vorerkrankungen. Die Einrichtung verzeichnet insgesamt acht Todesfälle. Aber: Acht infizierte Bewohner sind inzwischen auch wieder genesen.

Bewohner im Isolierbereich sind erneut beprobt worden

Alle Bewohner von einem der beiden Isolierbereiche seien am Dienstag erneut beprobt worden. Am Mittwoch folgten die Ergebnisse: alle negativ. Die Bewohner hätten die Infektion überstanden, seien teilweise aber noch geschwächt, so die Mitteilung.

Nur noch ein Wohnbereich mit Corona-Infizierten

Es verbleibe demnach nur noch ein Wohnbereich des Hermann-Oberschmidt-Hauses, auf welchem an Covid-19 erkrankte Bewohner lebten. Diese sollen im Laufe des Donnerstags beprobt werden, um den aktuellen Sachstand zu ermitteln.

Auch Mitarbeiter erneut beprobt

Am Mittwoch wurden zudem alle Mitarbeiter von dem nun Corona freien Wohnbereich erneut beprobt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Keine Corona-Infektionen in anderen Wohnbereichen

Laut Pressesprecher Benedikt Kappler gibt es in der Einrichtung noch elf infizierte Bewohner und fünf erkrankte Mitarbeiter. Weiter seien keine Corona-Infektionen auf anderen Wohnbereichen aufgetreten.

