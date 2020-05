Feuerwehr kann Kellerbrand in Heiningen schnell löschen

Zu einem Kellerbrand ist es am Mittwoch, 7. Februar, gegen 11.30 Uhr in Heiningen an der Breslauer Straße gekommen. Die Bewohner, eine Frau mit ihren erwachsenen zwei Söhnen, bemerkten im Keller ihres Einfamilienhauses eine starke Rauchentwicklung, hieß es am Mittwochmittag vor Ort. Unter Leitung des Gemeindebrandmeisters Alexander Steek wurden die Feuerwehren aus Heiningen, Börßum, Ohrum und Cramme alarmiert.

Atemschutztrupps im Einsatz

Zur direkten Brandbekämpfung wurden vier Atemschutztrupps eingesetzt. Sie konnten in dem stark verqualmten Keller einen brennenden Wäschetrockner und eine brennende Waschmaschine lokalisieren. Umstehende Einrichtungsgegenstände gerieten ebenfalls in Brand, so die ersten Erkenntnisse.

Den Rauch weggeblasen

Relativ zügig konnte der Brand mit einem C-Rohr bekämpft werden. Mit Anschluss wurde das Gebäude mit einem Druckluftbelüfter rauchfrei gemacht.

Die Bewohner konnten sich vor Eintreffen der Wehren selbst in Sicherheit bringen. Das in Bereitschaft stehende Rettungsteam des DRK wurde nicht mehr tätig.

Wehren suchen eine Katze

Nachdem den Einsatzkräften mitgeteilt worden war, dass sich in dem verqualmten Gebäude noch eine Katze befinde, bemühten sich zwei Atemschutztrupps, das verängstigte Tier zu finden. Die Suche blieb erfolglos. Es ist davon auszugehen, dass sich das verängstigte Tier in der Wohnung versteckt hat.

Zur Brandermittlung wurde von der Polizei die Tatortermittlungsgruppe angefordert. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.