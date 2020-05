Drei Verletzte und 38.000 Euro Schaden in Ohrum

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden, ist es nach Polizeiangaben am Dienstag, 12. Mai, gegen 15.45 Uhr in Ohrum auf der Harzstraße gekommen. Eine 41-jährige Autofahrerin habe nach Stand der Ermittlungen im Bereich der Friedhofszufahrt wenden wollen. Dieses Wendemanöver habe der nachfolgende 47-jährige Autofahrer offenbar zu spät bemerkt, so dass es trotz eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß gekommen sei. Durch den Unfall seien beide Autofahrer sowie eine zwölfjährige Beifahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen und an der Einfriedung zum Friedhof entstand Sachschaden in Höhe von zirka 38.000 Euro, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Autos hätten abgeschleppt werden müssen.

