Randalierer in Schladen kehrt zurück und macht weiter

Ein erheblich alkoholisierter 25-jähriger Mann aus Schladen, so die Polizei Wolfenbüttel, geriet am Donnerstag, 11. Juni, gegen 16.30 Uhr aus bislang noch unbekannten Gründen mit einem 19-Jährigen am Bahnhof in Schladen in Streit. Der Streit konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort beendet werden, berichtet Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann.

Zunächst ein Platzverweis

Der 19-Jährige fuhr demnach mit dem Zug davon, der 25-Jährige erhielt einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Zwei Stunden später randalierte der 25-Jährige erneut auf dem Gelände des Bahnhofs und geriet hierbei mit wartenden Fahrgästen in Streit, so Oppermann weiter. Um weiteren Tätlichkeiten vorzubeugen, sei der 25-Jährige bis zu seiner Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam nach Wolfenbüttel gebracht worden.