Fahrer bemerkt bei Heiningen Unfall nicht – Anzeige

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der Landesstraße 512 zwischen Heiningen und Klein Flöthe. Ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Börßum wollte von Heiningen nach links auf die Autobahn 36 abbiegen. Hierbei übersah er aus bislang unbekannter Ursache einen entgegenkommenden 22-jährigen aus Flöthe mit seinem Mofa. Dieser krachte mit seinem Fahrzeug seitlich in den Mercedes. Der 60-jährige fuhr zunächst weiter, ohne sich um den leicht verletzten Mofa-Fahrer zu kümmern. Erst kurze Zeit später stellte er Beschädigungen an seinem PKW fest und informierte die Polizei. Ihn erwartet trotzdem eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

