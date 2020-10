Hornburger Wehr wählt stellvertretenden Ortsbrandmeister

Die Feuerwehr Hornburg hat während ihrer jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt. Die Veranstaltung habe unter Corona-Bedingungen mit entsprechendem Abstand sowie Hygieneregeln stattgefunden. Ortsbrandmeister Wolfgang Hesse habe das Motto „Wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege“ ausgegeben.

Carsten Köchy gab sein Amt kurzfristig ab

Carsten Köchy, bisheriger stellvertretender Ortsbrandmeister, habe sein vor kurzer Zeit angetretenes Amt aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen abgeben müssen. Der Rat habe ihn zum 30. September seines Amtes entbunden. Das Kommando habe umgehend mit der Suche eines Nachfolgers begonnen. Er müsse, so heißt es in der Mitteilung, die nötige Akzeptanz in der gesamten Mannschaft haben sowie Ansprechpartner für sein und objektiv und zukunftsorientiert sein. Somit habe das Kommando einstimmig Dennis Meyer vorgeschlagen.

Gemeindeausbilder und Helfer bei Öffentlichkeitsarbeit

Er sei seit einiger Zeit als Gemeindeausbilder tätig, sei Ansprechpartner für „Bauarbeiten“ am Feuerwehrhaus, helfe im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und sei auf Gemeinde-Ebene akzeptiert. Weitere Vorschläge aus der Gruppe habe es nicht gegeben.

Mit 27 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen sei er gewählt worden. Der Rat werde ihn voraussichtlich Ende Oktober offiziell ernennen.

red