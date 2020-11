Schladen. Ein 82-Jähriger ist in einem Discounter in Schladen beim Einkaufen bestohlen worden. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Während des Einkaufs in einem Discounter an der Hermann-Müller-Straße in Schladen entwendete ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag die Geldbörse aus der Manteltasche eines 82-Jährigen. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 100 Euro an. Hinweise werden erbeten unter (05331) 9330.

