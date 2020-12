Unbekannte haben aus einem Einkaufsmarkt in Börßum Zigaretten gestohlen. (Symbolbild)

Börßum. Unbekannte EInbrecher haben aus einem Einkaufsmarkt in Börßum Zigaretten erbeutet. Die Menge ist laut Polizei unbekannt.

Einbrecher erbeuten in Börßum Zigaretten

Unbekannte sind in einen Einkaufsmarkt an der Hauptstraße in Börßum eingebrochen. Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 6 Uhr.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Täter, so heißt es, gelangten vermutlich über eine Nebentür in die Räume des Marktes. Nach ersten Angaben erlangten der oder die Täter Zigaretten in bislang unbekannter Menge. Hinweise: (05331) 9330.

red