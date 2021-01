Schießclub Achim wird 100 Jahre alt

Turnfest 1926 in Achim An den Tannen.

Im abgelaufenen Corona-Jahr fiel so manches bis ins Detail geplante Jubiläum ins Wasser. So konnten auch die Schützen des Schießclubs (SC) Achim ihr großes Fest nicht wunschgemäß über die Bühne bringen – immerhin blicken die Schießsportler auf stolze 100 Jahre zurück, in den Höhen und Tiefen den SC prägten.

Die Gründung erfolgte einst am 31. Oktober 1920 in der Gaststätte Grünhage (Alte Post). Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der aktuelle Vorstand mit dem Vorsitzenden Werner Matheus an der Spitze, der die Geschicke des Clubs seit drei Jahren durch sicheres Fahrwasser steuert, planen 2021 die angedachten Festivitäten nachzuholen – und zwar so, wie sie eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollten. Das bedeutet: „Wir haben intern besprochen, das Jubiläum im November des kommenden Jahres mit dem angedachten Programm im Dorfgemeinschaftshaus Seinstedt durchzuziehen“, blickt Matheus voraus.

Zum Rahmenprogramm soll dabei ein großes Frühstück mit flotter Musik, ein Königsball zu dem alle Bewohner eingeladen sind, steigen. Weitere Festivitäten sind nicht geplant. Allerdings hoffen die Verantwortlichen. dass im Frühjahr 2021 das traditionelle Anschießen reibungslos auf die Beine gestellt werden kann – wenn es die Coronazahlen zulassen. „Eigentlicher Trainingsauftakt ist der 20. Januar, aber das werden wir wohl nicht hinbekommen“, glaubt der Vorsitzende vorsichtig.

Vorsitzender Werner Matheus hat die Geschicke des Schützenclubs Achim fest im Visier. Foto: Udo Starke/REGIO-PRESS

Nachwuchssorgen kennt der SC Achim nicht

Der SC Achim ist ein sehr reger Verein, der seinen 83 Mitgliedern über das Jahr verteilt zahlreiche Angebote bietet, die der Geselligkeit und dem Gemeinschaftsgedanken dient. Dazu zählen unter anderem das beliebte Osterschießen, Königsschießen, Grillen zur Sommerpause, Pokalschießen, Geflügelschießen im jährlichen Wechsel mit der Braunkohlwanderung, Weihnachtsfeier. Im Oktober beginnen jährlich die anstehenden Wettkämpfe mit anderen Clubs. Nachwuchsprobleme haben die Verantwortlichen nicht. „Von unseren 83 Mitgliedern sind immerhin 13 Jugendliche, die sich dem Schießsport intensiv verschrieben haben. Wir haben mit der Zeit insgesamt vier Lichtpunktluftgewehre für Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre. Allerdings müssen auch wir gegen andere Institutionen kämpfen, um die Kids bei Laune zu behalten. Konkurrenten sind dabei die Feuerwehr und der Fußballverein, die ebenfalls um die Jugendlichen buhlen“, weiß Matheus zu berichten mit Blick auf die Mitgliederentwicklung. Er betont, dass der gute Zusammenhalt den Gemeinschaftsgedanken fördere. Alle zögen dabei an einem Strang.

Erst 2019 stand ein großes Dorffest, das alle fünf Jahr steigt, auf dem Programm, an dem zahlreiche Institutionen teilnahmen, natürlich auch die Schützen und der ESC Achim/Börßum. Zum Programm gehören dann stets ein großer Umzugs mit geschmückten Wagen, die durch das Dorf ziehen. Mit dabei sind dann auch drei bis vier Spielmanns- und Fanfarenzüge aus der näheren Region.

Zuhause ist der SC Achim im Sport – und Schützenheim am Sportplatz in Achim. In viel Eigenleistung wurde schließlich von 2004 bis 2006 angebaut. Unterstützung erfuhren die „Macher“ unter anderem seitens der Gemeinde und des Kreissportbundes. „Der Anbau zählt zu den Höhepunkten unseres Vereinslebens, denn vorher haben wir in der Gaststätte Alte Post geschossen“, erinnert sich der Vorsitzende. Entstanden seien damals fünf neue Schießplätze direkt am Sportheim. Dazu komme eine Bahn für Infrarotschützen (seit 2007). Geschossen wird allgemein bei den Erwachsenen mit Luftdruckwaffen.

Turnfest 1926 in Achim An den Tannen. Foto: Repro/Starke

Ein weiterer Höhepunkt und Meilenstein in der Clubgeschichte wurde 2017 gefeiert. Mit der neuen elektronischen Anlage für Luftdruckwaffen ist der SC Achim auf dem neuesten technischen Stand angekommen. „Wir sind damit sehr gut aufgestellt“, sagt Werner Matheus mit Stolz. Für einen reibungslosen Ablauf in dem Verein sorgt der gewählte Vorstand, der sich für die Belange der Mitglieder intensiv einsetzt. Er setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Werner Matheus, dessen Stellvertreter Markus Oehlke, Kassiererin Katja Reiner, Schriftführerin Hanna Kraus, Jugendwartin Elisabeth Hauenschild und die Schießsportleiter Markus Oehlke sowie Werner Matheus. Die bisherigen Vorsitzende waren in 100 Jahren Clubgeschichte Wilhelm Angerstein, Otto Köhler Senior, Otto Köhler Junior, Manfred Berger, Karsten Buchheister, Reiner Meier, Matthias Reiner und aktuell Werner Matheus. Ehrenvorsitzender ist Otto Köhler Senior (43 Jahre Vorsitzender) und Ehrenmitglied Horst Schönfelder. Das älteste Mitglied ist Heino Märtin mit stolzen 91 Jahren. Jüngstes Mitglied ist Emma Klonnek mit acht Jahren. In 2020 wurden NSSV-Leistungsnadeln für die Infrarotschützinnen und Schützen vergeben (Nadeln 02): Emma Klonnek (Bronze und Silber), Elisabeth Hauenschild, Tristan Klonnek (Bronze und Silber), Marit Kupferschmidt (Bronze,Silber und Gold), Werner Matheus und Lars Marquardt (Bronze,Silber und Gold). Die Verleihung wird nachgeholt.

Blick in die Geschichte

Die Gründung erfolgte am 31. Oktober 1920. Am 1. Mai 1921 fand das erste Königsschießen statt mit dem Sieger Wilhelm Angerstein. Es folgte im Jahr 1926 die Errichtung eines Schützenzeltes an den Tannen durch die Gemeinde, dort wo sich heute der Sportplatz befindet. 1928 wurde der Schützenverein Achim aus der Taufe gehoben. In den Kriegsjahren fiel das Zelt leider den Wirren des Krieges zum Opfer, ein großer Teil wurde dabei abgerissen. Nach dem Krieg kam es dann zur Verschmelzung beider Vereine (Schießclub und Schützenverein). Daraus wurde der gemeinsame Name Schießclub Achim von 1920. Erst 1950 wurde schließlich der Schießbetrieb wieder aufgenommen. Das erste Volks- und Schützenfest stieg im Juni 1952. Die Damenabteilung gründete sich 1963. Nach 43 Jahren Vorstandsarbeit übergab Otto Köhler den Staffelstab an seinen Sohn Otto Köhler Junior, der den Club 32 Jahre bis 1999 führte. Damit ging nach 75 Jahren die Ära Köhler zu Ende.

Otto Köhler (links) wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt für jahrzehntelange Vorstandsarbeit. Foto: Repro/Starke

Immer weniger Menschen seien heute bereit, Verantwortung in Vereinen zu übernehmen. Dabei seien Jugendliche schwer ins Vereinsleben einzubinden. Zu viele andere Reize lockten. Dadurch entstehe eine gewisse Überalterung in den Vereinen. Der SC Achim sei dabei ein gutes Beispiel, wie man Jugendliche gewinnen kann. „Wir haben (noch) keine Nachwuchsprobleme und bieten interessierten Kindern das Lichtpunktschießen an, das sie an höhere Aufgaben heranführen soll“, sagt Vorsitzender Werner Matheus und will weiter daran arbeiten, Mädchen und Jungen für den Schießsport zu begeistern. Man müsse alle Kräfte bündeln, um das Vereinsleben in den Gemeinden aufrechtzuerhalten und zu stärken. Dadurch werde auch die Dorfgemeinschaft gepflegt.

