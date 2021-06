Thomas Strube führt die Oderwald-SPD

Börßum. Die Delegierten der Ortsvereine verabschieden das Programm zur Kommunalwahl. Sie wählen einen neuen Vorstand und kündigen eine neue Homepage an.

Die Oderwald-SPD hat sich gemeinsam auf die Kommunalwahlen im September vorbereitet und während des Treffens auch einen neuen Vorstand gewählt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen war die Veranstaltung verschoben worden. Nun hieß der stellvertretende Vorsitzende, Martin Kokon, die Delegierten der Ortsvereine und Organisationen in der Oderwaldhalle in Börßum willkommen – unter Einhaltung eines Hygeniekonzepts, mit Selbsttests und Abstandsregeln, heißt es in der Mitteilung.

Wahlprogramm wird diskutiert und modifiziert

Der SPD-Landtagsabgeordnete Marcus Bosse sprach zunächst Grußworte. Das Wahlprogramm lag den Delegierten vor und wurde der Runde mit einer Bildschirmpräsentation von Thomas Strube vorgestellt, dann wurde diskutiert, modifiziert und ergänzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Programm wird der Bevölkerung in einer gesonderten Veranstaltung vorgestellt, zur Diskussion wird eingeladen. Das Programm wurde von den 19 Delegierten einstimmig verabschiedet.

Der neue Vorstand

Die Wahl des Vorstands der SPD Oderwald brachte dieses Ergebnis: Vorsitzender ist Thomas Strube, Stellvertreter Tyrone Grund und Martin Kokon, Schatzmeisterin Roswita Reimann, Schriftführer Holger Johannessen. Zudem benannte laut Bericht jede Ortsgruppe zusätzlich einen Beisitzer für den Vorstand, die ebenfalls gewählt wurden.

Partei will online aktiv sein

Ausblick: In Kürze wird eine völlig überarbeitete Homepage der SPD Oderwald online gehen. Alle Ortsgruppen sollen vertreten sein – mit eigener E-Mail-Adresse und Ansprechpartner. Weitere Angebote in den sozialen Netzwerken sollen folgen.

red