Asse-Konzert: Zwischen Tango und Barockmusik

Wittmar Verwegene Zeitsprünge von Piazolla zu Bach gibt es beim 50. Asse-Konzert am Samstag, 21. April, ab 17 Uhr in der St.-Barbara-Kirche Wittmar. Zu Gast sind die Geigerin Tabea Höfer und der Akkordeonspieler Marek Stawniak. Unter anderem wird, so der Veranstalter, zwischen Barockmusik und Tango...