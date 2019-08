Schöppenstedt. Ein 91-Jähriger fuhr am Mittwoch auf der Neuen Straße auf ein Motorrad auf und schob es in einen anderen Pkw. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Mann fährt auf Motorrad auf – zwei Verletzte in Schöppenstedt

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro – das ist laut Polizei das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen in Schöppenstedt ereignet hat. Demnach war eine 55-jährige Autofahrerin gegen 10.20 Uhr auf der Neuen Straße im Begriff anzufahren, als eine Ampel auf grün sprang.

91-Jähriger fährt auf

Ein 62-jähriger Motorradfahrer, der hinter der Frau unterwegs war, tat es ihr gleich – nicht aber der nachfolgende 91-Jährige. Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, fuhr der Mann mit seinem Pkw nahezu ungebremst auf das vor ihm fahrende Motorrad des 62-jährigen auf.

Motorradfahrer landet auf Motorhaube

Die Wucht des Aufpralls schob das Motorrad ins Heck des Autos der 55-Jährigen und schleuderte den Motorradfahrer auf die Motorhaube des 91-Jährigen. Die Autofahrerin und der 62-jährige Motorradfahrer verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. feu