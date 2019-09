Es bellt, maunzt und zwitschert beim Asse-Konzert

Immer wieder haben Komponisten versucht, die Stimmenvielfalt ihrer tierischen Verwandten musikalisch nachzuahmen. Am Samstag, 7. September,

17 Uhr, kann sich das Publikum beim 60. Asse-Konzert einen Eindruck verschaffen, was dabei herausgekommen ist.

In der evangelischen Kirche Groß Denkte (Kirchstraße) erklingen Werke, in denen kräftig gemaunzt und gebellt wird, so die Einladung. Zu Gehör kommen unter anderem das Capricco Stavagante von Carlo Farina und die Sonata Representativa eines Heinrich Ignaz Franz von Biber. Zu Gast ist das Barockensemble Der Guelfen Freüdenspiel, dessen Mitglieder überwiegend aus Braunschweig sind. Auf barockem Instrumentarium, angelehnt an die Musizierpraxis des 16. und frühen 17. Jahrhunderts wird Musik wieder als Klangsprache erlebbar, so die Einladung weiter.

Das Ensemble ist dem Asse-Publikum bekannt: Bereits zur Eröffnung von Deutschlands einziger atomkritischer Konzertreihe vor zehn Jahren war es mit einem Torelli-Programm dabei, im Juli 2010 gab es ein Programm zum Endspiel der Fußball-WM unter dem Motto „Italien gegen Frankreich“ – „Affect & Leydenschafft“. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Bürgerinitiative Aufpassen gebeten. Weitere Informationen unter www.asse-konzerte.de