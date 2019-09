Samtgemeinde Elm-Asse schafft weitere Kindergarten-Plätze

So viele Veränderungen im Samtgemeinderat wie in dieser Wahlperiode habe sie noch nie erlebt, erklärte Samtgemeindebürgermeisterin Regina Bollmeier in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates Elm-Asse. Wie schon die vergangenen Sitzungen begann auch diese Sitzung mit der Bekanntgabe einiger...