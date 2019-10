Klein Denkte. Laut Polizei hatten die Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt und waren so in die Wohnung gelangt. Zeugen werden gesucht.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Montag, 28. Oktober, zwischen 9.40 und 14 Uhr die Terrassentür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Klein Denkte, Nauer Berg, aufgehebelt und waren so in die Räumlichkeiten der Wohnung gelangt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld mit noch unbekanntem Wert entwendet.

Hinweise: (05331) 9330.